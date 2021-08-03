Nazilli Belediyespor'da korona şoku
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Nazilli Belediyespor'da korona şoku

Nazilli Belediyespor'da korona şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor koronavirüs şokuyla sarsıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor koronavirüs şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlılarda yeni transfer stoper Onur Demir koronavirüse yakalandı. Düzcespor'dan transfer edilen deneyimli savunmacının, Kurban Bayramı tatilinde virüse yakalandığı öğrenildi. Yurt dışından gelen akrabalarında koronavirüse rastlanan 29 yaşındaki futbolcunun yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. 8 gündür karantinada olan Onur takımdan ayrı kaldı.

Onur Demir'in 10 Ağustos'ta başlayacak Afyonkarahisar kampına katılması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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