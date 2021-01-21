Nazilli Belediyespor'da kamp bitti
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Nazilli Belediyespor'da kamp bitti

21.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:07
Nazilli Belediyespor'da kamp bitti

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Fethiyespor ile birlikte zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor'da, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı sona erdi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı Fethiyespor ile birlikte zirve ortağı olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor'da, sezonun ikinci yarısı öncesi Antalya kampı sona erdi. Siyah-beyazlı ekip kamptaki son hazırlık maçında Elazığspor'u Murat Can, Selçuk ve Hasan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Kamp dönüşü 1 gün izin yapacak Nazilli Belediyespor, 28 Ocak'taki Fethiyespor maçının hazırlıklarına cumartesi günü yeniden başlayacak.

Antalya'da güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen Teknik Direktör Hasan Şermet, "5 günlük kampımızda 3 hazırlık maçı yaptık. İlk maçımızda Nevşehirspor'u 2-1 yendik. İkinci maçta Eyüpspor'a 2-1 yenildikten sonra Elazığspor'u 3-0'la geçtik. İyi yoldayız, daha da iyi olacağız. Kendi sahamızda lider Fethiyespor'la oynayacağımız devrenin ilk maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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