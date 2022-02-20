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Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti

Demirören Haber Ajansı, Bahattin Albayrak - Spor
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Nazilli Belediyespor'da Kadir Kar gitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve Play-Off hattından uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar'la yollar ayrıldı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 5 maça çıkaran ve Play-Off hattından uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar'la yollar ayrıldı.

Yıldırım Demirören Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulu kan değişikliğine gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Kadir Kar ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Kulübümüze bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Nazilli Belediyespor'da sezon başında göreve getirilen Kadir Kar, ligde oynadığı 22 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 31 puan topladı. Kadir Kar'ın yokluğunda geçici olarak yardımcı antrenör Ayhan Yıldız'ın takımın başında olacağı bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor

Konyaspor, Play Off, Nazilli, kar, Spor, Haberler

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