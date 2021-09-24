Nazilli Belediyespor'da izin bitti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nazilli Belediyespor'da izin bitti

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
Nazilli Belediyespor'da izin bitti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçını kazandıktan sonra Amed Sportif'e deplasmanda yenilen Nazilli Belediyespor'da bay geçilecek haftada futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçını kazandıktan sonra Amed Sportif'e deplasmanda yenilen Nazilli Belediyespor'da bay geçilecek haftada futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi. Geçen ay sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun temsilcisi GMG Kastamonuspor'un ligden çekilmesiyle maç yapmadan geçeceği haftada yara sarmayı hedefleyen Nazilli, haftaya Zonguldak Kömürspor'u yenerek tekrar çıkış yakalamak istiyor.


Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Adnan Menderes Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Valentin Rosier Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Nazilli Belediyespor'da izin bitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 12:06:32. #1.11#