Nazilli Belediyespor'da izin bitti
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçını kazandıktan sonra Amed Sportif'e deplasmanda yenilen Nazilli Belediyespor'da bay geçilecek haftada futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi.
NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçını kazandıktan sonra Amed Sportif'e deplasmanda yenilen Nazilli Belediyespor'da bay geçilecek haftada futbolculara verilen 3 günlük izin sona erdi. Geçen ay sel felaketi yaşayan Kastamonu'nun temsilcisi GMG Kastamonuspor'un ligden çekilmesiyle maç yapmadan geçeceği haftada yara sarmayı hedefleyen Nazilli, haftaya Zonguldak Kömürspor'u yenerek tekrar çıkış yakalamak istiyor.
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri