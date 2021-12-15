Nazilli Belediyespor'da İlyas kadro dışı

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da İlyas Çakmak süresiz kadro dışı bırakıldı. Nazilli'de beklenen performansın uzağında kalan İlyas, yönetim tarafından kendisine yöneltilen teklifleri kabul etmeyince yönetim kurulu kararıyla kadro dışı kaldı. Nazilli Belediyespor, kadrosunda yer alan sağ bek Tamer Arıcı ile yollarını ayırdıktan sonra forvet oyuncusu İlyas Çakmak'ın da sözleşmesini feshetmek için masaya oturdu. Sezon başında büyük umutlarla Sarıyer'den transfer edilen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen ve forma giydiği maçlarda skor katkısı üretemeyen 33 yaşındaki futbolcu, yönetimin sözleşmesinin feshetmek için kendisine sunduğu teklifleri reddetti. Bunun üzerine yönetim kurulu alınan kararla İlyas'ı süresiz kadro dışı bıraktı.

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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