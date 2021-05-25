Nazilli Belediyespor'da ilk yenilik otobüste
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor'da ilk yenilik otobüste

Nazilli Belediyespor'da ilk yenilik otobüste
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

MİSLİ.com 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, takım otobüsünü tepeden tırnağa yeniledi.

MİSLİ.com 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, takım otobüsünü tepeden tırnağa yeniledi. Kafileyi taşıyan otobüsün deplasmanlarda ilçeyi temsil eden bir vitrin niteliğinde olduğunu belirten Başkan Soner Yelkovan, transfere de başlayacaklarını söyledi. Yelkovan, "Halen şampiyonluk sevincini yaşıyoruz. Yönetim kurulu olarak ilk iş bizi bir üst lige taşıyan hocamız Mesut Toros ile görüşerek tekrar anlaşma sağladık. Önümüzdeki günlerde de hocamızın bize yönetimimize vereceği rapor doğrultusunda iç ve dış transferlerimize başlayacağız. Önce iç, ardından da dış transferlerimizi gerçekleştireceğiz. 3 yıllık bir aradan sonra tekrar döndüğümüz 2'nci Lig'e güçlü bir kadro ile başlamak istiyoruz" dedi.

Nazilli Belediyespor'da ilk yenilik otobüste
Nazilli Belediyespor'da ilk yenilik otobüste

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sibel Can Hülya Avşar Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nazilli Belediyespor'da ilk yenilik otobüste - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 13:02:24. #1.11#

title