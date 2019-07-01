Nazilli Belediyespor'da Güraçar sesleri

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon şampiyonluğu kılpayı kaçıran, Play-Off'tan da hedefine ulaşamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz'la yolların ayrılmasının ardından arayışlar başladı.

Nazilli Belediyespor'da Güraçar sesleri


TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon şampiyonluğu kılpayı kaçıran, Play-Off'tan da hedefine ulaşamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz'la yolların ayrılmasının ardından arayışlar başladı. 
Kongrede başkanlık koltuğuna oturan Nurettin Özkat'ın Erman Güraçar'a teklif götürdüğü ifade edildi. Güraçar'la yapılan ilk görüşmelerin olumlu olduğu kaydedildi. En kısa zamanda yeni teknik adamını belirleyecek siyah-beyazlıların 8 Temmuz'da top başı yapacağı açıklandı. Dış transfer çalışmalarına başlayan Naz-Naz'da Nurettin Özkat, yöneticiler Kadir Mutlu, Gürdal Yüzügüler ve Haluk Volaka'dan oluşan transfer komitesi isimleri değerlendirmeye başladı. 


- Nazilli

Kaynak: DHA
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