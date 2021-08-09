Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı
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Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı

Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de yer alacağı yeni sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Nazilli Belediyespor'da A takıma yükselen gençler, saç kazıtma geleneğinden kaçamadı.

TFF 2'nci Lig'de yer alacağı yeni sezonun hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Nazilli Belediyespor'da A takıma yükselen gençler, saç kazıtma geleneğinden kaçamadı. Profesyonel kadroyla ilk kez kampa katılan altyapıdan Furkan Apaydın, Baran Kaya ve Eren Kaya'nın saçları, takımdaki ağabeyleri tarafından traş makinesiyle kesildi. Eğlenceli dakikalar yaşayan siyah beyazlı futbolcular, gençlerin saçlarının kazınmasının ardından birlikte fotoğraf çektirdi.


Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı
Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı
Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı
Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı
Nazilli Belediyespor'da gençlere A takım traşı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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