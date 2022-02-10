Nazilli Belediyespor'da Buca mesaisi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü 34 puanlı zirve takipçisi Bucaspor 1928'e konuk olacak Play-Off hedefindeki 29 puanlı Nazilli Belediyespor, zorlu deplasmanda zaferle dönmenin planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan rakibinin iç sahadaki namağlup serisini sona erdirmek istiyor.

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Kadir Kar, "Bulunduğumuz ligde tüm takımlar güçlü. Önemli olan fırsatları iyi değerlendirebilmek. Biz de Buca deplasmanında her takım gibi sahaya puan ve puanlar alabilmek için çıkacağız. Play-Off hattından uzaklaşmak istemiyoruz. Şiddetle puanlara ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz. Oyuncularımıza olan güvenimiz tam" dedi.