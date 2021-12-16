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Nazilli Belediyespor'da Berat devreyi kapattı

Nazilli Belediyespor'da Berat devreyi kapattı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da Berat Eyüpoğlu sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da Berat Eyüpoğlu sakatlanarak sezonun ilk yarısını kapattı. Kanat oyuncusu Berat, antrenmanda bileğine aldığı darbe sonucunda sakatlandı. Yapılan tetkiklerde 27 yaşındaki futbolcunun bileğinde 1'inci derecede yırtık oluştuğu belirlendi. Berat'ın ilk devrenin kalan iki maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.


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Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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