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Nazilli Belediyespor'da Berat da gitti

Nazilli Belediyespor'da Berat da gitti
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında Şanlıurfaspor'u Play-Off hattındaki yerini korumak için ağırlayacak Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı.

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son haftasında Şanlıurfaspor'u Play-Off hattındaki yerini korumak için ağırlayacak Nazilli Belediyespor'da bir ayrılık daha yaşandı. Siyah-beyazlılarda Tamer ve İlyas'tan sonra kanat oyuncusu Berat Eyüpoğlu ile yollar ayrıldı. Berat sosyal medya hesabından sitem dolu paylaşımla haberi duyurdu. Sezon başında Darıca Gençlerbirliği'nden transfer edilen ancak bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Berat'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Yönetim, 27 yaşındaki oyuncuyla alacaklarının tamamına karşılık mutabakat sağlayarak yollarını ayırdı. Berat, ayrılığıyla ilgili sosyal medyadan, "Şu an itibarıyla Nazilli Belediyespor ile olan sözleşmemi alacaklarımın tamamına karşılık feshetmiş bulunmaktayım. Gerekli ve geniş kapsamlı açıklamayı daha sonra yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı. Bu sezon 11 müsabakada forma şansı bulan Berat, gol atamadı.


Nazilli Belediyespor'da Berat da gitti

Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Spor Haberleri

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