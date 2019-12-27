Nazilli Belediyespor'da ayrılık

27.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:33

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'da orta saha oyuncusu Burak Özbakır'la yollar ayrıldı. Burak'la yapılan görüşmede anlaşmaya varıldığı ve sözleşmenin karşılıklı feshedildiği ifade edildi.

Burak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nazilli Belediyespor ile sözleşmemi karşılıklı anlaşarak fesih etmiş bulunuyorum. Üzerimde emeği olanlara teşekkür ediyorum. Hakkım helal edilmesi gerekenlere helal olsun. Büyük Nazillispor taraftarı hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.Burak, bu sezon siyah-beyazlı formayla 17 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

Kaynak: DHA

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