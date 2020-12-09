Nazilli Belediyespor'da 6 oyuncunun karantinası bitecek
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın oynaması gereken Yozgatspor 1959 maçı, takımda yaşanan 12 koronavirüs vakası nedeniyle ertelenen Nazilli Belediyespor'da 6 isim cuma günü karantinadan çıkacak.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yarın oynaması gereken Yozgatspor 1959 maçı, takımda yaşanan 12 koronavirüs vakası nedeniyle ertelenen Nazilli Belediyespor'da 6 isim cuma günü karantinadan çıkacak. Son haftalarda koronavirüs kabusuyla boğuşan siyah-beyazlılarda daha önce PCR testleri pozitif çıkan Berkay Çakır, Aytaç Deniz, Ufukcan Engin, Sinan Akgöl, Zekeriya Topayan ve Murat Can Bölükbaşı, izolasyon süreçlerinin bitmesiyle yeniden teste tabi tutulacak.
Bu futbolcular test sonuçları negatife dönmesi durumunda yeniden takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Nazilli'de koronavirüs semptomları gösteren Teknik Direktör Hasan Şermet de hafta başına takımın başına dönmüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK