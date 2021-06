Nazilli Belediyespor'da 4 imza 1 veda

MİSLİ.com 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, iç transferde kaleciler Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, sağ bek Tamer Arıcı ve santrfor Muhammed Ali Aydın ile nikah tazeledi.

MİSLİ.com 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, iç transferde kaleciler Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, sağ bek Tamer Arıcı ve santrfor Muhammed Ali Aydın ile nikah tazeledi.

Geçen sezon mucize bir şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılarda kadronun önemli isimlerinden Mehmet Ersavaş'tan sonra yıldız golcü Murat Can Bölükbaşı da takımdan ayrıldı. Nazilli'de yönetim iç transferde 4 futbolcunun sözleşmelerini Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde birer yıllığına uzattı. Geçen sezon başnda Muğlaspor'dan gol kralı olarak transfer edildiği kulüpte 29 maçta 14 gol atan, son hafta Yomraspor maçında uzatmada attığı penaltı golüyle şampiyonluğu getiren 28 yaşındaki Murat Can ise ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu.Murat Can, "Sezon başı verdiğim şampiyonluk sözünü tutmuş olmanın mutluluğuyla veda zamanı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak