Nazilli Belediyespor'da 4 imza 1 veda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor'da 4 imza 1 veda

Nazilli Belediyespor'da 4 imza 1 veda
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, iç transferde kaleciler Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, sağ bek Tamer Arıcı ve santrfor Muhammed Ali Aydın ile nikah tazeledi.

MİSLİ.com 2'nci Lig'e yükselen Nazilli Belediyespor, iç transferde kaleciler Zekeriya Topayan, Hasan Çayrak, sağ bek Tamer Arıcı ve santrfor Muhammed Ali Aydın ile nikah tazeledi.

Geçen sezon mucize bir şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlılarda kadronun önemli isimlerinden Mehmet Ersavaş'tan sonra yıldız golcü Murat Can Bölükbaşı da takımdan ayrıldı. Nazilli'de yönetim iç transferde 4 futbolcunun sözleşmelerini Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde birer yıllığına uzattı. Geçen sezon başnda Muğlaspor'dan gol kralı olarak transfer edildiği kulüpte 29 maçta 14 gol atan, son hafta Yomraspor maçında uzatmada attığı penaltı golüyle şampiyonluğu getiren 28 yaşındaki Murat Can ise ayrılığını sosyal medya hesabından duyurdu.Murat Can, "Sezon başı verdiğim şampiyonluk sözünü tutmuş olmanın mutluluğuyla veda zamanı" dedi.


Nazilli Belediyespor'da 4 imza 1 veda
Nazilli Belediyespor'da 4 imza 1 veda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Funda Eryiğit Seren Serengil Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Ali Koç Ergin Ataman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nazilli Belediyespor'da 4 imza 1 veda - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 11:38:56. #1.14#

title