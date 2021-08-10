Nazilli Belediyespor'da 3 yolcu
TFF 2'nci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, 3 isimden kulüp bulmalarını istedi.
TFF 2'nci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, 3 isimden kulüp bulmalarını istedi.
Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Kadir Kar'ın raporu doğrultusunda performansları yetersiz bulunan Kaan Akman, Oğuzhan Yıldırım ve Burak Evren'i kamp kadrosundan çıkarttı. Genç oyuncuların kiralık gönderilmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak