Nazilli Belediyespor'da 3 yolcu
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Nazilli Belediyespor'da 3 yolcu

Nazilli Belediyespor'da 3 yolcu
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, 3 isimden kulüp bulmalarını istedi.

TFF 2'nci Lig'de sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Nazilli Belediyespor, 3 isimden kulüp bulmalarını istedi.

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Kadir Kar'ın raporu doğrultusunda performansları yetersiz bulunan Kaan Akman, Oğuzhan Yıldırım ve Burak Evren'i kamp kadrosundan çıkarttı. Genç oyuncuların kiralık gönderilmesi bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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