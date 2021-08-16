Nazilli Belediyespor'da 2 yolcu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor'un Afyonkarahisar kampı devam ederken, takımda 2 yeni isimle yollar sürpriz şekilde ayrıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor'un Afyonkarahisar kampı devam ederken, takımda 2 yeni isimle yollar sürpriz şekilde ayrıldı.

Siyah beyazlılar, yeni transferlerden Furkan Tütüncü ve Taha Tunç'u kadrodan eledi. Daha önce gençlerden Kaan Akman, Oğuzhan Yıldırım ve Burak Evren'i kiralık gönderme kararı alan Nazilli, antrenmanlardaki performanslarından memnun kalınmayan sol kanat Furkan Tütüncü ile orta saha oyuncusu Taha Tunç da takımdan gönderdi. Teknik heyetin olumsuz rapor verdiği iki futbolcudan kendilerine takım bulmaları istendi.Furkan ve Taha, geçen haftalarda Trabzonspor'dan transfer edilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak