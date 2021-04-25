Nazilli Belediyespor - Büyükçemkece Tepecikspor: 2-0
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Nazilli Belediyespor - Büyükçemkece Tepecikspor: 2-0

Nazilli Belediyespor - Büyükçemkece Tepecikspor: 2-0
Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK - Haberler | Spor

STAT: İlçeHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Suha Adıyaman (xx), Yahya Kemal Yurtbilir (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Sinan (x) (Dk. 24 Serkan x), Mehmet (xx), Sefa (x) (Dk. 24 Ufukcan x), Tamer (xxx), Selçuk (xx), Mehmet Akif (xx) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Suha Adıyaman (xx), Yahya Kemal Yurtbilir (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Hasan (xxx) - Sinan (x) (Dk. 24 Serkan x), Mehmet (xx), Sefa (x) (Dk. 24 Ufukcan x), Tamer (xxx), Selçuk (xx), Mehmet Akif (xx) (Dk. 67 Hasan x), Bünyamin (xx), Mert (xx), Muhammet Ali (xxx), Aytaç (xxx),  BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Furkan (x) - Selim (x), Koray (x), Tayfun (x), Yunus (x), Orkay (x) (Dk. 88 Hicabi), Tolunay (x) (Dk. 78 Lütfi x), Oğuzhan (Dk. 88 Ayaz), Umut (xx), Osman (x) (Dk. 88 Emirhan), Emir (xx)GOLLER: Dk. 36 Muhammet Ali, Dk. 90 Aytaç (Nazilli Belediyespor)SARI KARTLAR: Serkan, Aytaç (Nazilli Belediyespor), Yasin (Büyükçekmece Tepecikspor)

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off'u garantileyen Nazilli Belediyespor evinde Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda umut tazeledi. Karşılaşmanın 36'ncı dakikasında Muhammet Ali'nin golüyle öne geçen Naz-Naz ilk yarıyı 1-0'lık skorla galip tamamladı. Nazilli Belediyespor 90'da Aytaç'ın golüyle rahatlayıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Nazilli Belediyespor şampiyonluk yolunda çekiştiği Belediye Kütahyaspor'un berabere kaldığı haftayı çok iyi değerlendirdi. Bu sonuçların ardından lider Kütahyaspor'la puan farkını 2'ye indiren siyah-beyazlılar son haftaya şampiyonluk umuduyla girdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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