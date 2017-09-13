Nazilli Belediyespor Bir Türkiye Şampiyonu Daha Çıkardı

Çorum'da yapılan 23 yaş altı ve Gençler Türkiye Halter Şampiyonasında 94 kg'da 2. olan Nazilli Belediyesi Halter Takımı Sporcusu Şevket Gültekin Başkan Alıcık'ı ziyaret etti.



36 ilden 209 erkek ve 95 bayan olmak üzere toplam 304 sporcunun katıldığı, Gençler ve 23 Yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın 2.'Si Şevket Gültekin Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret ederek başarısını paylaştı.



Nazilli Belediyesi Halter Takımı Hocası Meliha Sarıkoca çalışmalarının devam ettiğini yeni sporcular yetiştirmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyerek, bu konuda Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Sarıkaya Başkan Alıcık'a, Nazilli halkına ve gençlerine Halter sporunu sevdirtmek için okulların açılması ile çalışmalarını daha yoğunlaştıracaklarını söyledi. Meliha Sarıkoca, "Disiplin ve istikrar ile başarılar ile dolu bir sezon geçirdik. Nazilli'ye daha çok şampiyonluklar kazandırmak için tüm gençlerimizi, çocuklarımızı çalışmalarımıza davet ediyorum." diye konuştu.



Genç sporcu Şevket Gültekin'in şampiyonluğunu kutlayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli'de bütün spor dallarını önemsediklerini belirterek; "Bu sezon Halter dalında Nazilli Belediye sporumuza çok güzel şampiyonluklar ve dereceler getirerek bizleri gururlandıran sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Nazilli'de çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabilmesi ve daha çok sporcu yetiştirmek için yatırımlarımız ve desteklerimiz devam edecek. Nazilli Belediyespor bir şampiyonluk daha çıkardı. Onların başarılarından dolayı gururluyuz" dedi. - AYDIN