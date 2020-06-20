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Nazilli Belediyespor başladı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır ara verdiği çalışmalarına dün yeniden başladı.

Nazilli Belediyespor başladı
20.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:47

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır ara verdiği çalışmalarına dün yeniden başladı. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde sahaya inen siyah-beyazlılar denge kuvvet ve aerobik dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Yavuz İncedal, hazırlık süreci boyunca tesislerde kamp yapacaklarını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Federasyon net kararını açıklamadı ama 18 Temmuz'da başlaması planlanan müsabakalara kadar yoğun bir program bizi bekliylor. Çift idmana döneceğiz. Tek amacımız sezonu Play-Off hattında tamamlamak ve adımızı 2'nci Lig'e yazdırmak" dedi. Sıralamada 40 puanla 7'nci basamakta yer alan Naz-Naz; Karacabey Belediyespor, Nevşehir Belediyespor (D), Modafen, Halide Edip Adıvarspor (D), Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Gölcükspor (D) maçlarıyla normal sezonu tamamlayacak.

Kaynak: DHA

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