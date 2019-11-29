Nazilli Belediyespor Başkanı Özkat'ın annesi son yolculuğuna uğurladı
Haberler » Güncel » Nazilli Belediyespor Başkanı Özkat'ın annesi son yolculuğuna uğurladı - Haber

Nazilli Belediyespor Başkanı Özkat'ın annesi son yolculuğuna uğurladı

Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Özkat'ın 92 yaşında vefat eden annesi Elif Özkat, son yolculuğuna uğurlandı.

29.11.2019 16:08 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:13
Nazilli Belediyespor Başkanı Özkat'ın annesi son yolculuğuna uğurladı

Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Özkat'ın 92 yaşında vefat eden annesi Elif Özkat, son yolculuğuna uğurlandı.


Nazilli Belediye Başkanı , kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Özkat'ın annesi Elif Özkat'ın cenaze törenine katıldı.


Anne Özkat, öğle namazına müteakip Yıldıztepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Malhallı Mezarlığı'na defnedildi.


Defin işleminin ardından taziyelerini ileten Başkan Özcan, "Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanımız Nurettin Özkat'ın kıymetli annesi Elif Özkat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, Özkat ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et