Nazilli Belediyespor başkan adayı Önal oldu

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Başkan Oner Yelkovan'ın istifasıyla 21 Mart'ta gerçekleşecek genel kurulda başkan adayı belli oldu. Siyah-beyazlıların mevcut yönetiminde sportif işler sorumlusu olarak görev yapan ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal'ın başkanlık için göreve hazırlandığı bildirildi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın girişimleri ile Ünal Önal'ın başkanlık görevini kabul ettiği ifade edildi.

Zorlu süreçte camiayı birleştirmek adına elini taşın altına koyduğunu dile getiren Ünal Önal, "Böylesi bir durumda görevden kaçamazdım. Ancak lig bitene kadar kulüp başkanlığını yürüteceğim. Lig bittikten sonra bu görevi isteyen ve hak eden bir arkadaşa devredeceğim" dedi. Kadir Kar'la yolların ayrılması sonrası son 2 maça antrenör Ayhan Yıldız'ı göreve getirerek puan alamayan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör sorunu da büyük ölçüde çözüldü. Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için ise Fatih Kavlak ile temasa geçti. Kavlak'ın Nazilli'ye davet edildiği ve en kısa sürede tarafların resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor