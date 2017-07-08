Nazilli Belediyespor Arif'in Peşinde
SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Tuzlaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Arif Şahin'i gündemine aldı.
SPOR Toto 2'nci Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Tuzlaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Arif Şahin'i gündemine aldı.
Nazilli Belediyespor'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arif'in bonservis sorununu çözmek için temaslara başladığı belirtildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de oynayan Tuzlaspor'da 24 maçta 2 gol atan 31 yaşındaki futbolcu, kupadaki 8 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri sarstı.
Öte yandan siyah beyazlılarda topbaşı tarihi 13 Temmuz'dan 10 Temmuz Pazartesi gününe çekildi. Nazilli Belediyespor'un 15 gün kendi tesislerinde çalıştıktan sonra Kızılcahamam'da kampa gireceği açıklandı. - Nazilli