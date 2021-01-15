Nazilli Belediyespor Antalya yolcusu

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk yarısını 32 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor 4 günlük Antalya kampına girecek.

Pazar sabahı Antalya'ya hareket edecek olan siyah-beyazlılar, 4 günde 3 hazırlık karşılaşması oynayıp Nazilli'ye geri dönecek. Nazilli, ilk maçta pazartesi günü Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Nazilli ekibi, salı ve perşembe günleri de 3'üncü Lig temsilcileriyle iki müsabakaya çıkacak. Maç kondisyonu yakalamak için kampa gireceklerini belirten teknik direktör Hasan Şermet, "Futbolcularımız son dönemi tesiste kapalı olarak geçirmişti. Onlar için de bir değişiklik olacak. Sağ olsun yönetimimiz bizi kırmadı. Hazırlık maçlarımızı oynayıp geri döneceğiz. Maç temposu için bize katkısı olacaktır" dedi.

- Nazilli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı