Nazilli Belediyespor'a transfer şoku

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'a transfer yasağı geldi. Siyah-beyazlıların, küme düştüğü 2. Lig sezonundan 450 bin TL'lik borcu nedeniyle transfer tahtası kapandı. Nazilli Belediyespor'un eski futbolcuları Burak İmamlı, Abdulsamet Can, İlter Ayyıldız, Yasin Tuncer ve teknik direktör Mustafa Bahadır'a alacaklarını ödemediği ortaya çıktı. Ege ekibinin 5 isme toplam 450 bin TL borcu olduğu belirtildi.

Sahada süre dahi almayan Abdulsamet ve İlter dışındaki futbolcular ile sadece 4 maçta kulübede olan Mustafa Bahadır'a yapılan borçlar camiadan büyük tepki topladı. Nazilli Belediyespor yaptığı yeni transferlerin hiç birine şu anda lisans çıkartamıyor.

Kaynak: DHA