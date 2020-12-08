Nazilli Belediyespor'a Şermet morali
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Nazilli Belediyespor'a Şermet morali

08.12.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:35
Nazilli Belediyespor'a Şermet morali

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta perşembe günü evinde Yozgatspor 1959'la oynaması gereken maç takımdaki 12 koronavirüs vakası yüzünden ertelenen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, günlerdir koronavirüs semptomlarıyla tedavi gören teknik direktör Hasan Şermet'in takımın başına dönmesiyle...

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta perşembe günü evinde Yozgatspor 1959'la oynaması gereken maç takımdaki 12 koronavirüs vakası yüzünden ertelenen zirve takipçisi Nazilli Belediyespor, günlerdir koronavirüs semptomlarıyla tedavi gören teknik direktör Hasan Şermet'in takımın başına dönmesiyle biraz olsun moral buldu. Temmuz ayında Muğlaspor'u çalıştırdığı dönemde Antalya'daki Play-Off maçları öncesi PCR testi pozitif çıkan 50 yaşındaki Şermet'in testi, ağır gribal enfeksiyon geçirmesine ve akciğerlerinde yüzde 20 kristalleşme tespit edilmesine rağmen negatif sonuçlandı. PCR testi negatif olmasına rağmen koronavirüs semptomlarıyla 10 gündür Denizli'deki evinde istirahat eden Şermet, iyileşip takıma döndü. Solunum sıkıntısı, baş ağrısı gibi şikayetleri ile zor bir süreci geride bırakan tecrübeli çalıştırıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İlk antrenmanına çıkan Hasan Şermet son haftalarda takımda üst üste yaşanan vakalarla zor bir dönemden geçtiklerini belirtti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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