Nazilli Belediyespor'a Prim Dopingi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Karşıyaka'yı evinde 1-0 yenerek 10 maç aradan sonra galip gelen ve düşme potasından kurtulan Nazilli Belediyespor'a yönetimden prim dopingi geldi. Siyah-beyazlı kurmaylar, Karşıyaka galibiyetinin ardından futbolculara 2'şer bin TL prim ödemesi yaptı. Yönetimin ayrıca bu hafta deplasmanda oynanacak Bugsaşspor karşılaşmasının kazanılması halinde oyunculara bu kez 3'er bin TL prim vereceği kaydedildi. - Nazilli