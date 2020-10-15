Nazilli Belediyespor'a Mert müjdesi
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Nazilli Belediyespor'a Mert müjdesi

15.10.2020 11:35 | Son Güncelleme: 15.10.2020 11:39
Nazilli Belediyespor'a Mert müjdesi

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve 12 gündür Gaziantep'te tedavi gören futbolcu Mert Çapar iyileşti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve 12 gündür Gaziantep'te tedavi gören futbolcu Mert Çapar iyileşti. Kulüpten yapılan açıklamada, "12 gündür Gaziantep'te hastanede tedavi altında olan genç ve yetenekli futbolcumuz Mert Çapar'ın yapılan testler sonucu Kovid-19 testi negatif çıkmıştır. Oyuncumuz en yakın zamanda tedavisinin devam ettiği Gaziantep'ten ayrılarak Nazilli'ye dönecektir. Mert Çapar en kısa zamanda takımımızla birlikte kaldığı yerden çalışmalarına devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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