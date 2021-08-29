Nazilli Belediyespor'a çifte şok

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da ligin başlamasına az bir süre kala ikinci kez sakatlık şoku yaşanıyor.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da ligin başlamasına az bir süre kala ikinci kez sakatlık şoku yaşanıyor.

Siyah-beyazlılarda fıtık ameliyatı geçiren ve sahalardan 1 ay uzak kalacak forvet İlyas Çakmak'ın ardından 2 oyuncudan daha kötü haber geldi. Antrenmanda Sefa Korkmaz sağ arka adalesinden, Aytaç Deniz ise sol dizinden sakatlandı. Tedavilerine başlanan 2 oyuncunun 3 hafta takımdan ayrı kalacakları açıklandı. Dün son hazırlık maçında konuk ettiği Karşıyaka'ya 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Nazilli Belediyespor, savunmada tehlike sinyalleri verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak