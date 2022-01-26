Nazilli Belediyespor'a 14 günlük ara fırsatı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Pazarspor'a yenilerek Play-Off hattından çıkan Nazilli Belediyespor'a bugün hafta içi mesaisinde oynanması gereken Amed Sportif maçının ülke genelindeki kötü hava koşulları nedeniyle Futbol Federasyonu tarafından ertelenmesi ilaç gibi geldi. Grupta bu hafta sonu ligden çekilen Kastamonuspor'la oynaması gereken maçı da bay takım olarak geçecek Nazilli, 6 Şubat'taki Zonguldak Kömürspor randevusuna kadar sahaya çıkmayacak.

Toplam 14 gün maç yapmayacak olan Nazilli'de teknik direktör Kadir Kar, bu arayı kamp dönemi gibi değerlendirmek istediklerini belirterek, "Bizim için iyi oldu. Hafta içi maç yapmıyoruz. Hafta sonu bay takımız. Zonguldak maçını ise 6 Şubat'ta oynayacağız. O yüzden 14 günlük bir aramız var. Bu iki hafta, fiziksel olarak eksik oyuncularımı hazır hale getirebileceğim bir süre. Antalya kampında hava şartları ve hastalık nedeniyle istediğimizi alamadık. Hastalık geçiren 7-8 oyuncum fiziksel olarak düştüler. Onları hazır hale getirme açısından bizim için iyi oldu. Takım halinde çalıştığımızda oyun anlayışımızı da artıracağız. Bu ara bize kamp dönemi gibi gelecek" dedi.