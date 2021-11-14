Nazilli Belediyespor: 2-1

NAZİLLİ, AYDIN (DHA) -

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Mehmet Pekmezci (xx), Nezihi Ayar (xx)

SARI KARTLAR: Enes, Berkay, Canberk (Uşakspor), Sefa, Hasan (Nazilli Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçından beraberlikle ayrılan Uşakspor, Ege derbisinde konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 2-1 yenerek alt sıralardan uzaklaştı. Maça hızlı başlayan Uşakspor 7'nci dakikada Noyan'ın golüyle öne geçmeyi başardı: 1-0. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan ev sahibi Uşakspor 56'ncı dakikada Mehmet'in ayağından farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-1. Nazilli Belediyespor 82'nci dakikada Bünyamin'in penatlıdan attığı golle umutlansa da Uşak'tan puan alamadı. Bu sonucun ardından Uşakspor 15 puana yükseldi. Nazilli Belediyespor ise galibiyet hasretini 3 maça çıkardı ve 16 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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