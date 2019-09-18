Nazilli Belediyesinden 'Sokak Hayvanlarına Destek' projesi

18.09.2019 09:00

Nazilli Belediyesi sokak hayvanlarına destek için Kuzey Işıkları Doğa ve hayvanları Koruma Derneği ile işbirliği yapacak.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kendisini ziyaret eden dernek üyelerine belediye olarak sokak hayvanları ile ilgili projelerde yer alacaklarını söyledi. Hem Dernek üyesi hem de Belediye Meclis Üyesi olan Veteriner Hekim Yezdan Yıldırım'a sokak canları ile ilgili konularda tam yetki verdiğini belirten Başkan Özcan, popülasyon kontrolü ve besleme için planların en kısa zamanda hayata geçirileceğinin de müjdesini verdi.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı makamında ziyaret eden Kuzey Işıkları Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Şenal, Dernek Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Kerim Özay, Yönetim Kurulu Üyeleri Veteriner Hekim Yezdan Yıldırım, Ramazan Mazmanoğlu, Nurcan Sarı, Ayşegül Adıgüzel Kocabay, Osman Unat ve Dernek Üyesi Ali Soydemir, dernek çalışmaları hakkında Başkan Özcan'a bilgi verdiler.



Dernek Başkanı Pınar Şenal, Başkan Özcan'a, uzun yıllar süren çabalar sonucunda Aydın'ın ilk resmi sokak hayvanları besleme noktasını oluşturduklarını ifade ederek, "Kuyucak'a bağlı Pamukören Mahallesinde aileme ait yaklaşık 3 dönümlük arazinin tamamını sokak hayvanlarına besleme noktası olarak tahsis ettik. Bazı zamanlarda 200'den fazla köpek ve kediye bakıyoruz. Tedavilerinden bakımlarına, kısırlaştırılmalarından sahiplendirilmelerine kadar her şekilde çalışıyoruz. Gönüllü hizmet verdiğimiz çalışmalarımıza hayırseverler destek veriyor. Geçtiğimi aylarda kuruluşunu tamamladığımız derneğimizle de bundan böyle sadece besleme üzerine değil ileriye dönük projelere de imza atacağız. Zaman alacak bu projelere kurumsal destekler almamız çok önemli. Bu nedenle Nazilli Belediyesi gibi birçok belediye ve kurumla işbirliği yapmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra birden olmasa da zaman içerisinde sokakta ki dostlarımızın dertlerine çare olup, yaralarına merhem olacağımız günlere ulaşacağız" dedi.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ziyaret nedeniyle dernek yönetimine teşekkür ederek kendisinin de bir hayvansever olduğunu, sokak hayvanları için hassas davranacaklarını ifade ederek, "Belediye imkanları dahilinde, sokaktaki dostlarımızın yaşam haklarına destek vereceğiz. Ayrıca kontrolsüz üreme, besleme vs. konularında da projelerimiz var. Bu konuda da meclis üyemiz Veteriner Hekim Yezdan Yıldırım'da tam yetkiye sahiptir. Kuzey Işıkları Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği olarak sokaktaki dostlar için olan projelerinize destek vereceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA