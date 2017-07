Nazilli Belediyesinden Avra Mahallesinde Festival Gibi Açılış

Yapımı Nazilli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Aşağı Yakacık (Avra) Mahallesi Muhtarlık Hizmet binası düzenlenen tören ile vatandaşın hizmetine sunuldu.



Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aşağı Yakacık muhtarlık hizmet binası muhtarlık hizmet binası önünde düzenlenen tören ile mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi ve sevgi gösterileri ile yolda karşılanan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık "Belediye Başkanlığını çok seviyorum. Bu görev bana verildiği günden itibaren hep severek ve isteyerek çalıştım. Halka hizmet etmek benim boynumun borcu. Ben Allahın rızasını almak için gayret ediyorum. Bir Allah razı olsun denmesi benim için her şeyden çok daha önemli. Ben buraya geldiğimde dostlarla karşılaşıyorum. Dostlar beni karşılıyor ve her seferinde sevgiyle saygıyla karşılıyor. Yüreği ile selamlıyor. Selam olsun hepinize" dedi.



Açılış töreninde misafirlere ve mahalle sakinlerine ikram edilmek üzere lokma dökülürken Nazilli Belediyesi Mehteran ekibi coşkulu bir şekilde gösterilerini sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması akabinde mahalle muhtarı Muammer Fidan açılış konuşmasını yaptı. Fidan konuşmasında "Başkan Haluk Alıcık Kapısı sonuna kadar açık olan, bütünlük ve devamlılık anlayışla hizmette sınır tanımayan Nazilli Belediyesi mahallemizde harikalar yarattı. Halı sahanın tamamlamasından çocuk oyun alanına Aşağı Mahalle camimizin taban döşemesinden çobanlar camimizin yapımına çok amaçlı sosyal alandan, imam evine çevre düzenlenmesi, dere üzerinin kapatılması, bugünde muhtarlık binasının yapımı. Merkeze ne kadar uzak olsak da hizmet almaktan uzak olmadık. Kapısını sonuna kadar açan hizmette sınır tanımayan adam gibi adam Başkan Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum. İlk günden bu yana hep yanımızda oldunuz, mahallemizin isteklerini her zaman karşıladınız, Bizim ile biz oldunuz. biz size gözlümüzü açtık, siz bize gönlünüzü açtınız. Bir olduk birlik olduk. Hani derler ya bir insan işi yapmak isterse yolunu bulurmuş. Yapmak istemezse bahane bulurmuş. Hiç bir zaman Nazilli Belediyesinden bahane görmedik. Başkanımıza her zaman ulaştık. Hiç bir zaman kendisinden hayır kelimesini duymadık" diye konuştu.



Muhtar Muammer Fidan sözlerini şairin dediği kısa bir şiirle noktaladı. Şair şöyle demiş; Akıl Akıl olsaydı adı gönül olurdu. Gönül gönlü bulsaydı bozkırlar gül olurdu. Çok şükür gönlümüze göre bir başkan bulduk. Aklı aklımıza uydu gönül oldu, Gönlü gönlümüzü buldu, Mahallemiz gül bahçesi oldu.



Muhtarlık hizmet binasının ve Avra mahallesinde yapılan tüm hizmetlerin hayırlara vesile olması dileği ile bir kurban kesen Avra Mahallesi sakinlerinin de teşekkürlerini ileten Muhtar Muammer Fidan'ın konuşmasının ardından Belediye Başkanı Haluk Alıcık bu güne kadar yaptıkları hizmetlerin özetini veren bir konuşma yaptı.



Başkan Alıcık, Muhtarlık binası yapımı, imam evi yapımı, çok amaçlı sosyal alan yapımı, okul bahçesi düzenlemesi, beton, parke kaplaması ve çocuk oyun grubu konması Osman çukuru camisinin minare yapımı, dere üzerinin kapatılması, sosyal alan istinat perdesi yapımı ve çevre düzenlemesi gibi pek çok hizmetlerin Avra mahallesinde gerçekleştirilmiş olduğuna dikkat çekerek; "Bugün Avra'da güzel günlerden bir tanesi yaşanıyor. Misafirimiz Halil Coşkun'un dediği gibi vermesine çok alıştım. Öyle ki hiç hayır diyemedim zaten. Hayır demesini bilsem şu anda belediyenin kasasında daha çok para olurdu. Ama yinede bu kadar parasızlığa rağmen 60 tane köy konumundan mahalle konumuna geçen mahallemiz ve 22 merkez mahallemizin rutin hizmetlerinin yanı sıra elimizden gelen hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Neredeyse tüm mahallelerimizde elimizin değmediği cami köprü yol okul kalmadı. Belediye başkanı olmak hiç problem değil insan olmak daha önemli. Makamlar gelip geçici. Bakın benim 8 yılım geldi geçti. Belediye Başkanlığını çok seviyorum. Bu görev bana verildiği günden itibaren hep severek ve isteyerek çalıştım. Halka hizmet etmek benim boynumun borcu. Ben Allahın rızasını almak için gayret ediyorum. Bir Allah razı olsun denmesi benim için her şeyden çok daha önemli" dedi.



Büyükşehir yasasına rağmen Nazilli ve mahallelerin çok özel ve güzel projelere imza atmanın yanı sıra Nazilli'yi üniversite ve organize sanayi şehri yapmak için verdikleri çabalardan da bahseden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli'nin pek çok şeyi hak ettiğini hatırlattı. Bu memlekette hizmet etmeninin nohut çekirdek dağıtarak olmayacağını da vurgu yapan Alıcık Dandalaz Barajı ile ilgili gelişmeler hakkında da bilgi verdi. Sık sık kendisine de sorulan ve basında da yer alan Nazilli'nin il olması konusuna değinen Başkan Alıcık Nazilli neden il olmasın. İl olmayı en çok hak edenlerden biridir Nazilli. Nazilli'yi seviyorum demekle hizmet edilmiş olmaz. Ben bu memlekette gördüm. Hiç hizmet etmeyerek sanatçı getirerek, nohut çekirdek dağıtarak, çikilota dağıtarak olmaz hizmet. Biz sizin paranızın hizmetkarıyız. Böyle bu gördükleriniz gibi hizmetler, böyle eserler yapılsın bu memlekete. Mesela Gümrük çok önemli bir şey. Ben hep söylüyorum, Aydın'da biz Çıldır Havalimanını kargo taşımacılığına açmış olsak, inciri bu havalimanından göndersek, gümrükte burada olmuş olsa, bugün bu çiftçinin yüzü güler, malı çok daha fazla para eder. Mutluluk artar. Ama bu şekilde çiftçi malını elinden çıkarsa bile kendisi değil aracı olanlar kazanıyor. Bakın bu gün burada güzel bir gün yaşadığımızı söyledik. Sadece açılış değil bu burada ilk defa Kiraz Festivalini de aşlatmış oluyoruz. Bu dağlarda bu güzel diyarda çok değerli ürünler yetişmekte ve biz bunların tanıtımlarını yapamıyoruz. Nazilli bizim vatanımız, sevdamız, doğduğumuz, büyüdüğümüz ve ölünce gömüleceğimiz yer. Birliğimizi dirliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyelim" diye konuştu.



Alıcık'ın konuşmasının ardından Aşağı Yakacık Muhtarı Muammer Fidan Başkan Alıcık'a mahallelerinde yaptığı hizmet ve desteklerinden dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti. Mahallenin görevli imamı Mehmet Güler'in okuduğu açılış duasının ardından Başkan Alıcık Mahalle sakinleri, Muhtarlar MHP İlçe Başkanı Zafer keskin ve tüm konuklar ile birlikte muhtarlık hizmet binasının açılış kurdelesini kesti. - AYDIN