Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
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Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ekipleri; Zafer Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1721 ve 1730 Sokak'ta yol açma ve bordür döşeme faaliyetlerine başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri; Zafer Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalar kapsamında 1721 ve 1730 Sokak'ta yol açma ve bordür döşeme faaliyetlerine başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; ilçe genelinde yol açma, yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Zafer Mahallesi'nde yerleşime yeni açılan 1721 ve 1730 Sokak'ta yol yapım faaliyetlerine başlayan ekipler, stabilize işlemlerini tamamladı. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yerleşime açılan bölgelerde yol yatırımlarına ağırlık verdiklerini kaydederek, merkezden kırsala 82 mahallenin tamamına hizmet götürme gayretinde olduklarını ifade etti.

Eş zamanlı olarak 1717 Sokak'ın doğusu ile batısında kalan alanda da 2 bin 400 metrekare yeni yol açtıklarını dile getiren Başkan Özcan; "Tüm ekibimizle birlikte temizlik ve yol yapım gibi rutin belediyecilik görevlerimizi layığıyla yerine getirmek için çabalıyoruz. Bunu da en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Nazillimizde alt yapısı tamamlanan yollarımızda uzun yıllar kentimize hizmet edecek sağlam ve modern yollar inşa ettik. Vatandaşlarımızın bir kuruşunu dahi heba etmemek adına yaptığımız hiçbir işi yapmış olmak için değil hemşehrilerimizin 50 60 yıl rahatlıkla kullanabilecekleri alanlar olması için yaptık. Bu noktada teveccüh göstererek bizlerden sevgisini ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor
Nazilli Belediyesi Zafer Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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