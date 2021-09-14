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Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

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Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan 18 adet dükkanın çevresine yaklaşık bin 500 metrekare kaldırım parke taşı döşemesi yaptı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan 18 adet dükkanın çevresine yaklaşık bin 500 metrekare kaldırım parke taşı döşemesi yaptı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, büyümeye devam eden Sanayi Kooperatifi'nin ek binasında bin 500 metrekare alana parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Eş zamanlı olarak bölgenin ot biçme ve temizlik çalışmalarını yürüten ekipler, peyzaj faaliyetleri için de harekete geçti.

Kentin dört bir yandan büyümeye devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İlçemizde sanayi ve ticaret alanlarının artırılması, girişimcilere yeni yatırım ve işletme alanlarının tahsis edilmesi konusunda büyük hassasiyet gösteriyoruz. Bu noktalarda rutin belediyecilik hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesi için çalışıyoruz. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifimiz tarafından geçtiğimiz Kasım ayında yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan; büyüklükleri 400 ila 1500 metrekare arasında değişen 18 adet dükkanın çevresinde kaldırım yapım çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarını sürdürüyor

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