Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor
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Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor

Nazilli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Yeşil Mahalle 1862 ve 1857 Sokak'ta yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi'ne bağlı ekipler, Yeşil Mahalle 1862 ve 1857 Sokak'ta yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması yürüten Nazilli Belediyesi ekipleri, Yeşil Mahalle 1862 ve 1857 Sokak'ta yeni yol açma faaliyetlerine başladı.

Çalışmaların tamamlanması ile kente 2 yeni yol daha kazandırılmış olacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Devlet Hastanemizin kuzeydoğusu ile kuzeyinde yer alan iki noktada ihtiyaç ivediliği gözetilerek yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlarımıza ait 3 bina ve 1 arsada kamulaştırma yapıldı. 2021 yılı itibariyle çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğimizi dile getirmiştik. Bu anlamda tüm birimlerimizle koordineli olarak ilçemizin pek çok noktasında eş zamanlı yürütülen çalışmalara imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Mesai mevhumu gözetmeksizin hemşehrilerimize hizmet götürmek için 7 gün 24 saat çalışan tüm ekibime canı gönülden teşekkür ediyorum" sözlerini kaydetti.

Nazilli'nin uzun zamandır hizmet bekleyen noktalarından birinde yürütülen çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren mahalle sakinleri; "Başkanımıza ve belediye personeline teşekkür ediyoruz. Özellikle yağışlı havalarda mevcut toprak yol kullanılamaz duruma geliyordu. Söz konusu alanın genişletilmesi ve parke taşı döşemesi ile mahallemize yakışır bir yol yapılmış olacak" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor
Nazilli Belediyesi yol açma çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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