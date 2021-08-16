Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı
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Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı

Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 626 ve 1858 Sokak'ta yol açma, bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle 626 ve 1858 Sokak'ta yol açma, bordür ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Kentin dört bir yanında çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi ekipleri; Yeşil Mahalle 626 Sokak'ta bulunan yaklaşık 1875 metrekare alanda yeni yol açma, 1858 Sokak'ta ise toplam 2 bin 900 metrekare alanda bordür ve parke taşı döşeme faaliyetlerine başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Mahallemizde aynı zamanda doğalgaz, elektrik, telefon ve internet altyapısı için kazı çalışmalarına da başlandı. Ekiplerimiz iş makineleri ile bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Aynı zamanda çıkan molozların temizliği de eş zamanlı olarak yürütülüyor. Nazillimizin dört bir yandan büyümesi ve gelişmesi için hemşehrilerimizin güvenle kullanabileceği yollar yapmaya devam ediyoruz. Hem kırsal mahallelerimizde hem de kent merkezimizde eksikleri bir bir gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk; "Geçtiğimiz günlerde 1857 ve 803 Sokak'ta yol çalışmalarımız yapılmıştı. Bugün de 626 ve 1858 Sokak'ta alt ve üst yapı çalışmaları için ekiplerimiz geldi. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı
Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı
Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı
Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı
Nazilli Belediyesi yeşil Mahalle'de yeni yolların yapımına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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