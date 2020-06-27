Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle'de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle'de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle genelinde bir hafta sürecek olan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle'de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı
27.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 14:38

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle genelinde bir hafta sürecek olan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler, Park Bahçe, Sağlık, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşil Mahalle genelinde bir hafta sürmesi planlanan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mahalledeki tüm binalar dezenfekte edilirken, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar temizlendi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1872 Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen park yapım faaliyetleri hakkında da bildi aldı.

Hazırlanan program çerçevesinde 82 mahallenin tamamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının sürdürüleceğini kaydeden Başkan Özcan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Nazillimizde iyi ve güzel şeyler olması için var gücümüzle çalıştık. Bahanelerin arkasına sığınmadan, belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek hemşehrilerimize hizmet ettik. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak halk sağlığının korunması için en üst düzeyde faaliyetlerimizi sürdürdük. Tüm bu çalışmaların artarak devam etmesi için tüm ekibimizle birlikte mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Yeşil Mahalle'de bugün itibariyle başlattığımız çalışmalar yaklaşık bir hafta sürecek. Bu kapsamında tüm binalar ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bir insanın emeği bu kadar kolay heba olmamalı! Sınava alınmama sebebi 'pes' dedirtti Haber
Bir insanın emeği bu kadar kolay heba olmamalı! Sınava alınmama sebebi "pes" dedirtti
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Haber
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Haber
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
İmama küsen mahalleli, namazı cami yerine kıraathane önünde kıldı
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
ABD'de yetkililer açıkladı: 20 milyondan fazla koronavirüs vakası olabilir
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a genç işsizlik soruldu: Gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
Kerem Bürsin'den Hande Erçel'i zora sokan soru: En sevdiğin partnerin kim?
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
İmamoğlu: Bir yıllık belediye başkanlığı dönemimde Haydarpaşa ihalesi ve Galata Kulesi kızgınlığımın tarifi yok
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının tepkisini çekti
Emre Belözoğlu hayranı olan Mert Hakan Yandaş'ın para ile ilgili söylediği sözler, G.Saray taraftarının...
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
İbrahim Tatlıses, tehdit gerekçesiyle karakolluk olduğu oğluyla sarılıp barıştı
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Kaçak düğün kabusu! Vakaları artırıyor, denetimlere rağmen durdurulamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Türk Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle'de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 14:39:26. #1.15#
title