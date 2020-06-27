Nazilli Belediyesi, Yeşil Mahalle'de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle genelinde bir hafta sürecek olan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Yeşil Mahalle genelinde bir hafta sürecek olan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler, Park Bahçe, Sağlık, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşil Mahalle genelinde bir hafta sürmesi planlanan temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mahalledeki tüm binalar dezenfekte edilirken, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar temizlendi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1872 Sokak'ta Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen park yapım faaliyetleri hakkında da bildi aldı.

Hazırlanan program çerçevesinde 82 mahallenin tamamında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının sürdürüleceğini kaydeden Başkan Özcan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Nazillimizde iyi ve güzel şeyler olması için var gücümüzle çalıştık. Bahanelerin arkasına sığınmadan, belediyemizin tüm imkanlarını seferber ederek hemşehrilerimize hizmet ettik. Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zorlu süreçte gerekli tüm tedbirleri alarak halk sağlığının korunması için en üst düzeyde faaliyetlerimizi sürdürdük. Tüm bu çalışmaların artarak devam etmesi için tüm ekibimizle birlikte mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmaya devam ediyoruz. Yeşil Mahalle'de bugün itibariyle başlattığımız çalışmalar yaklaşık bir hafta sürecek. Bu kapsamında tüm binalar ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA