Nazilli Belediyesi yeni yılda işçinin yüzünü güldürdü
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Nazilli Belediyesi yeni yılda işçinin yüzünü güldürdü

30.12.2020 15:41 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:44
Nazilli Belediyesi yeni yılda işçinin yüzünü güldürdü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, işçi maaş ve ikramiyelerinin yeni yıl öncesi hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, işçi maaş ve ikramiyelerinin yeni yıl öncesi hesaplarına yatırılacağını müjdeledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yılda da çalışanlarını unutmadı. Başkan Özcan, kadrolu ve taşeron işçilerin ay başında yatan maaşlarının yanı sıra ikramiye ve tediyelerinin de bugün itibariyle hesaplarına yatırıldığını kaydetti.

Belediyenin içinde bulunduğu borç yüküne rağmen bugüne kadar personel maaşlarının ödenmesinde herhangi bir gecikme ya da eksiklik yaşanmasına müsaade etmediklerinin altını çizen Başkan Özcan; "Bizler işçilerimizin haklarının tamamını alması, bayram, yıl başı gibi özel günlerde ikramiyelerinin yatırılması ve mesai yapan tüm emekçilerimizin ekstra ücretlerin ödenmesi gibi konularda bugüne kadar büyük bir hassasiyet gösterdik. Bugün de kadrolu ve taşeron işçilerimizin ikramiye ve tediye ödemelerini gerçekleştirdik. Tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine bir kez daha sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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