Nazilli Belediyesi yeni yıl öncesi işçileri sevindirdi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Göreve geldiği ilk günden bu yana işçi haklarının verilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yılda da personelini unutmadı.

Başkan Özcan, kadrolu ve taşeron işçilerin aybaşında yatan maaşlarının dün gece itibariyle hesaplarına yatırıldığını kaydetti. Çalışanlarının, maaşlarını ve sosyal haklarını zamanında ödemeye önem veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bizler işçilerimizin haklarının tamamını alması, yılbaşı ve bayram, gibi özel günlerde ikramiyelerinin yatırılması ve mesai yapan tüm emekçilerimizin ekstra ücretlerinin ödenmesi konularda bugüne kadar büyük bir hassasiyet gösterdik. Bu yılbaşında da personelimizin maaş, ikramiye ve tediye ödemelerini 1 gün öncesinde gerçekleştirdik. Tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine bir kez daha sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum" dedi. - AYDIN

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