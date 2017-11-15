Nazilli Belediyesi Yeni Projeler Üretmeye Devam Ediyor

AYDIN (İHA) – Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Bozyurt Mahallesi'nde yapımına başlanan halı saha ve türbe restorasyonu çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Nazilli Belediyesi olarak vizyonumuz ve misyonumuz gereği vatandaşlarımızın daha güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz" dedi.



Nazilli Belediyesi tarafından Bozyurt Mahallesi'nde başlanan halı saha yapımı ve türbe restorasyonu projelerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürü Sevkan Pekuğur'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



800 metrekare alanda kurulan yeni halı sahanın en kısa zamanda vatandaşların hizmetine açılacağını ve türbe restorasyonunun tamamlandığını söyleyen Başkan Alıcık, "Mahallelerde çalışmalarımız devam ediyor. Nazilli Belediyesi olarak vizyonumuz ve misyonumuz gereği vatandaşlarımızın daha güzel hizmetleri hak ettiğine inanıyoruz. Bunun için gayret ediyoruz. Hem merkez hem de köyden dönen mahallelerimize hizmet götürüyoruz. Bozyurt Mahallemizde bulunan türbemizin restorasyonunda da sona geldik. Türbenin manevi ve tarihi dokusunu bozmadan çatı, bordür ve çevre düzenlemelerini tamamlamış olduk" diye konuştu. - AYDIN