Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yellice Mahallesi köy içi yollarda yenileme çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yellice Mahallesi köy içi yollarda yenileme çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolun stabilizesi yapılarak 4 metre genişlik ve 100 metre uzunluktaki yaklaşık 400 metrekare alana parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmaların köyün ihtiyaç duyulan diğer alanlarında devam edeceğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle Nazillimiz için gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma ve parke taşlarımızın temini noktasında bizlere destek veren Aydın Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Köy içi yollarda başlattığımız çalışmalarımızı saha ekiplerimiz tarafından tespit edilen diğer noktalarda da sürdüreceğiz. Kentimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması için merkezden kırsala tüm noktalarda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı