Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yellice Mahallesi köy içi yollarda yenileme çalışması başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Yellice Mahallesi köy içi yollarda yenileme çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında mevcut yolun stabilizesi yapılarak 4 metre genişlik ve 100 metre uzunluktaki yaklaşık 400 metrekare alana parke taşı döşemesi gerçekleştirildi. Söz konusu çalışmaların köyün ihtiyaç duyulan diğer alanlarında devam edeceğini vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Öncelikle Nazillimiz için gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma ve parke taşlarımızın temini noktasında bizlere destek veren Aydın Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Köy içi yollarda başlattığımız çalışmalarımızı saha ekiplerimiz tarafından tespit edilen diğer noktalarda da sürdüreceğiz. Kentimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması için merkezden kırsala tüm noktalarda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor
Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor
Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor
Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor
Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Kaan Yıldırım Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Cenk Tosun Gökhan Töre Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Nazilli Belediyesi Yellice Mahallesi'nin yollarını yeniliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 18:04:39. #1.14#
title