Nazilli Belediyesi yaralı leyleğe sahip çıktı
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Nazilli Belediyesi yaralı leyleğe sahip çıktı

Nazilli Belediyesi yaralı leyleğe sahip çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ve Nazilli Hayvan Severler Topluluğu'na gelen ihbar üzerine Sümer Rekreasyon Alanı'nda bulunan yaralı leylek veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ve Nazilli Hayvan Severler Topluluğu'na gelen ihbar üzerine Sümer Rekreasyon Alanı'nda bulunan yaralı leylek veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Her hafta sonu Nazilli Hayvan Severler Topluluğu ile birlikte sokakta yaşayan kedi ve köpekler için besleme alanlarına mama bırakan Nazilli Belediyesi ekipleri, bu kez de yaralı leyleğin yardımına koştu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine Sümer Rekreasyon Alanı'nda bulunan leyleğin yaralı olduğunu öğrenen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, tedavi altına alınması için leyleği veteriner kliniğine götürdü.

Yaralı leyleğe ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Mehmet Gün, "Nazilli Hayvan Severler Topluluğu aracılıyla kurumumuza getirilen leyleğin muayenesinde omuz bölgesinde darbeye bağlı açılma söz konusu. Normal haline gelen kadar kliniğimizde bakılacak. Bu şekilde yeniden uçması mümkün değil. Tedaviden sonra göç mevsiminin başlangıcında leyleğimizi tekrar doğal yaşam alanına bırakacağız" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Belediyesi yaralı leyleğe sahip çıktı
Nazilli Belediyesi yaralı leyleğe sahip çıktı
Nazilli Belediyesi yaralı leyleğe sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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