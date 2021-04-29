Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma
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Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma

Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer mahallesi 1730 sokaktaki kanal çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zafer mahallesi 1730 sokaktaki kanal çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Zafer Mahallesi 1730 sokakta bulunan sulama kanalı kenarı ve çevresinde, iş makinaları ile kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Aydın DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından sulama kanalı içerisinde gerçekleştirilen ıslah çalışması sonucunda, kanal kenarına bırakılan moloz, çamur ve çöpler Fen İşleri müdürlüğüne ait iş makinaları ile ekipler tarafından temizlendi.

Yaklaşan yaz ayları öncesi kanal içinde ve çevresinde oluşabilecek sivrisinek ve pis kokuların önüne geçmek için Nazilli Belediyesi ve DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ortak bir çalışma yürüttüğünü belirten Başkan Özcan; " DSİ ile gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmada kış boyu kanal içinde biriken balçık çalı ve taşlardan oluşan molozlardan arındırıldı. Islah çalışması sonunda kanal kenarına çıkartılan birikintiler de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin titiz çalışması ile toplandı. İş makinalarının yardımıyla kamyonlara doldurulan balçık ve çöplerden arındırılan bölge tertemiz bir görünüm aldı. Tüm arkadaşlarımın eline emeğine sağlık" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma
Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma
Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma
Nazilli Belediyesi ve DSİ'den kanal ıslahında ortak çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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