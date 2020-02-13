Nazilli Belediyesi sivrisinekle mücadeleye hazır

13.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:51

Nazilli Belediyesi İlaçlama Servisi, karasinek ve sivrisinek mücadelesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.



Nazilli Belediyesi personeli, hizmet içi eğitim programı kapsamında yeni bilgiler edinme ve eski bilgileri güncellemek adına özel bir ilaç firması tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldı.



Yapılan çalışmalarla ilgili Sağlık İşleri Müdürü Doktor İsmail Beken ve İlaçlama Müdürü Veteriner Hekim Ahmet Şahin'den bilgi alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Sivrisinek problemini yenmek için ilgili ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. Tüm araçlarımız ve personelimizle sinek ilaçlamasını kış ayı boyunca sürdüreceğiz. Bu çalışma ile yaz aylarını vatandaşlarımızın daha rahat ve huzurlu geçirmesini sağlayacağız. Yaptığımız çalışmalardan en yüksek verimi alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Kışın yapılan ilaçlama çalışmalarının yaz aylarındaki çalışmalara büyük katkı sağladığını belirten Başkan Özcan, personelin günümüz koşullarına göre bilgilendirilmesinin önemine değindi. - AYDIN

Kaynak: İHA