Nazilli Belediyesi'nin Eğitime Desteği Sürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 512 metrekare alanda halı saha yapım çalışmalarına başladı.

Sosyal anlamda birçok örnek projeye imza atan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat vererek Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine sözünü verdiği halı sahanın yapımı için çalışma başlattı.

Nazilli'de spor alanlarının artırılması ve gençlerin resim, sanat ve spora yönlendirilmesi için projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Alıcık, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gençlerimizin sportif faaliyetleri rahatlıkla yapabileceği alanları arttırdık. İlçe merkezimize ve köylerimize yaptığımız spor alanlarının yanı sıra uygun alana sahip okullarımıza halı sahalar yaptık. Cumhuriyet İlkokulu ziyaretimde öğrencilerimiz halı saha talebinde bulunmuştu. Nazilli Belediyesi ekiplerimiz okulumuzda halı saha yapımı için çalışmalara başladı. 32 metre uzunlukta ve 16 metre genişlikte toplam 512 metrekare bir halı sahamız olacak" dedi.

Sanata, sanatçıya, eğitime ve spora verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Alıcık, "İyi bireyler yetiştirmek hepimizin görevi. Ailelere, öğretmenlere ve yöneticilere bu anlamda büyük görevler düşüyor. Çocuklarımızı sosyal faaliyetlere ve spora yönlendirmemiz lazım. Nazilli Belediyesi olarak bu anlamda okullarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Cumhuriyet İlkokulumuzdaki çalışmalarımız kısa sürede tamamlanacak. Şimdiden çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - AYDIN