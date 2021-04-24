Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarına muhtarlardan teşekkür
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Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarına muhtarlardan teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçe belediyesinin merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaları takdir toplamaya devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçe belediyesinin merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmaları takdir toplamaya devam ediyor. En çok muhtarlar tarafından beğeni ve takdir toplayan belediye çalışmaları için teşekkürlerin ardı arkası kesilmiyor.

İlçenin dört bir yanına hizmet götürmeye devam eden Nazilli Belediye Bakanı Kürşat Engin Özcan'a bir teşekkürde Dallıca Mahalle Muhtarı Mustafa Ali Uçar'dan geldi. Başkan Özcan ve Nazilli Belediyesi'ne sosyal medya üzerinden teşekkür eden Muhtar Uçar, "Mahallemizin temizlenmesinde ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Merkezde yapılan rutin çalışmaların yanı sıra, merkeze bağlı mahallelerde, halkın ihtiyaç ve öncelik sırası dikkate alınarak koordineli yapılan çalışmaların, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılanması Muhtarların da yüzünü güldürdü. Belediye ekipleri tarafından neredeyse merkeze bağlı tüm mahallelerde hummalı bir çalışma sürdürülürken, Dallıca Mahallesi içinde, Nazilli Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çevre düzenleme ve geniş çaplı temizlik çalışması büyük takdir topladı. Başta Muhtarlar olmak üzere mahalle sakinleri de sosyal medya hesaplarından Nazilli belediyesine övgü dolu paylaşımlar aratarak devam etti.

Mahallelerinde yapılan geniş çaplı temizlik ve saha düzenleme çalışmasını fotoğraflayarak sosyal medya üzerinden paylaşım yapan, Muhtar Mustafa Ali Uçar, her iki Müdürlüğe teşekkür etti. Uçar yaptığı iki ayrı paylaşımda, "Mahallemizin temizlenmesinde özverili çalışmalarından dolayı ve iş makinalarıyla gerçekleştirdikleri saha düzenleme hizmetlerinden dolayı, başta belediye başkanımız Kürşat Engin Özcan'a Fen İşleri Müdürümüz Erkan Taytaş ile Temizlik İşleri Müdürümüz Kenan Yapsık'a, çavuşlarımız ve emeği geçen tüm personele mahallem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin memnun olması ve böylelikle de muhtarların yüzünün gülmesinin her şeyin önüne geçtiğini belirten Belediye Başkanı Özcan "Biz varız. Çözüm için görevimizin başındayız. Koordineli ve uyum içerisinde çalışmaya devam ettiğimiz sürece her şeyin üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarına muhtarlardan teşekkür
Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarına muhtarlardan teşekkür
Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarına muhtarlardan teşekkür
Nazilli Belediyesi'nin çalışmalarına muhtarlardan teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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