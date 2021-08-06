Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor
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Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor

Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta başlayan yangının ilk gününden bu yana kentin dört bir yanında yardıma koşan Nazilli Belediyesi ekipleri; Nazilli Kent Konseyi gönüllüleri ve Hayvan Severler Topluluğu ile birlikte Karacasu'ya bağlı Alemler Mahallesi'nde yürütülen soğutma çalışmalarına destek verdi.

Manavgat'ta başlayan yangının ilk gününden bu yana kentin dört bir yanında yardıma koşan Nazilli Belediyesi ekipleri; Nazilli Kent Konseyi gönüllüleri ve Hayvan Severler Topluluğu ile birlikte Karacasu'ya bağlı Alemler Mahallesi'nde yürütülen soğutma çalışmalarına destek verdi.

Ülke genelinde çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarına destek veren ve bölgede görevli ekiplerin ihtiyaçlarını temin eden Nazilli Belediyesi, kendi işletmesi olan Tepe Kafe'de hazırlanan kumanyaları akşam saatlerinde görevlilere teslim etti.

Nazilli Kent Konseyi ve Hayvan Severler Topluluğu'nun destek verdiği çalışmaya, ünlü oyuncu Gizem Güler de katıldı. Akşam saatlerinde ulaştırılan yardımlar yangının en üst kesimlerinde çalışan itfaiye erleri başta olmak üzere, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile soğutma faaliyetlerine katılan gönüllülere dağıtıldı.

Nazilli Hayvan Severler Topluluğu ise yangının söndürüldüğü noktalara mama bırakarak sokak hayvanlarını besledi.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden görevliler, Karacasu ve Bozdoğan'da büyük bir beraberlik örneği gösterildiğine dikkat çekti. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor
Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor
Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor
Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor
Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor
Nazilli Belediyesi'nin Alemler'e desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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