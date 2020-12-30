Nazilli Belediyesi'nden yeni yılda esnafa destek
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Nazilli Belediyesi'nden yeni yılda esnafa destek

30.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:31
Nazilli Belediyesi'nden yeni yılda esnafa destek

Nazilli Belediyesi taşınmazlarına ilişkin kiralarda düzenleme yaparak yeni yılda yüzde 25 kira indirimine gidecek.

Nazilli Belediyesi taşınmazlarına ilişkin kiralarda düzenleme yaparak yeni yılda yüzde 25 kira indirimine gidecek.

Nazilli Belediyesi, 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun'da belirtildiği üzere pandemi nedeniyle faaliyetlerinde azalma olan işyerleri ve taşınmaz kiralarında düzenlemeye gidiyor. 2021 yılında gel al veya paket servis yapan işyerlerinde yüzde 25 kira indirimi uygulanacak olup, diğer taşınmazlarda ve işyerlerinde kira artışı yapılmayacak. Genelge ile kapalı olan işyerlerinden ise kapalı kaldığı süre boyunca kira alınmayacak.

2020 yılında Nazilli Belediyesi'ne ait olan taşınmazlarda kapalı olan işyerlerinden, kapalı olduğu süre boyunca kira almayan Nazilli Belediyesi, 2021 yılına girerken de esnafın yüzünü güldürdü.

Uygulamanın hayata geçmesini önemsediklerini belirten Başkan Kürşat Engin Özcan " Zor günlerden geçiyoruz. Yılın son encümen toplantısında esnafımıza ilişkin bir karar aldık. Belediye taşınmazlarını kiralamış olan hemşehrilerimizden bazılarında yüzde 25 kira azaltımına gideceğiz. Bu kapsam dışında kalan arsa, bağ, bahçe veyahut hiç kapanma yaşamadan faaliyetlerine devam eden işyerlerinde ise kira zammı yapmayacağız. Kiralarını sabitliyoruz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı dayanışmayla saracağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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