Nazilli Belediyesi'nden pazar yeri açıklaması

Nazilli Belediyesi'nden yılbaşı nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pazar yerleri için açıklama yapıldı.

Nazilli Belediyesi'nden yılbaşı nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pazar yerleri için açıklama yapıldı.

Nazilli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın coğrafi koşullar ve iklim koşullarından etkilenmeden yılbaşında ve hafta sonu yapılacak sokağa çıkma yasağı öncesi ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamak amacıyla; 30 Aralık 2020 Çarşamba günü Dumlupınar Kapalı Pazar Yeri yanı sıra şehrimizde Turan, Yeni Mahalle ve Şirinevler Kapalı Pazar yerlerimiz açık olacaktır. Perşembe Pazarımız da gününde, 31 Aralık Perşembe günü açılacaktır. Kamuoyuna duyurulur" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı