Nazilli Belediyesi'nden evi yanan çifte yardım
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Nazilli Belediyesi'nden evi yanan çifte yardım

Nazilli Belediyesi'nden evi yanan çifte yardım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Belediyesi, Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşayan ve düğünlerine 2 hafta kala evlerinde yangın çıkan genç çifte 36 bin liralık yardım yaptı.

Nazilli Belediyesi, Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşayan ve düğünlerine 2 hafta kala evlerinde yangın çıkan genç çifte 36 bin liralık yardım yaptı.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, Muammer Aksoy Mahallesi'nde yaşayan ve düğünlerine 2 hafta kala evlerinde yangın çıkan Mikail ve Merve Özçelikbaş çiftine yardım elini uzattı.

Desteklerinden dolayı Nazilli Belediyesi'ne teşekkür eden Muammer Aksoy Mahalle Muhtarı Cindi Karahan; "Yangının ardından başkanımızı aradık. Başkanımız bizzat buraya geldi. Yardımda bulunacaklarını dile getirdi. Maalesef hala eksiğimiz var. Bayramdan sonra düğünü olacaktı. Durum böyle olunca düğün de ertelendi. İnşallah ilgili kurum ve yardım severlerin desteğiyle eksikler tamamlanacak. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yangın nedeniyle 100 bin liranın üzerinde zararlarının olduğunu belirten 23 yaşındaki Mikail Özçelikbaş; "Şu an evimizde is kokusu nedeniyle durmak mümkün değil. Görüntü olarak da çok kötü halde. Bizim maalesef buraya yetecek gücümüz yok. Belediyemiz sağ olsun yardımda bulundu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Özçelikbaş ailesini evlerinde ziyaret eden Başkan Özcan, Nazilli Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi herkese destek olmak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. - AYDIN

Nazilli Belediyesi'nden evi yanan çifte yardım
Nazilli Belediyesi'nden evi yanan çifte yardım
Nazilli Belediyesi'nden evi yanan çifte yardım
Nazilli Belediyesi'nden evi yanan çifte yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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